Под Липецком связавшие скотчем пенсионерку собутыльники получили условный срок

В Липецкой области вынесли приговор собутыльникам, которые связали и избили соседку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области осудили пару собутыльников, которые связали соседку и избили ее. 48-летнего жителя Грязей приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года. Его напарницу – к 1,5 годам ограничения свободы. Также они выплатили несчастной 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, днем 23 июня 2022 года к подсудимым зашла 59-летняя соседка. Знакомые поругались. Пьяные злодеи замотали руки и ноги гостьи скотчем, заклеили ей рот. Хозяин квартиры избил пленницу, нанося удары кулаками и ногами по лицу и телу. Изверги удерживали женщину до утра.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина признал вину частично, а его собутыльница заявила о своей непричастности. Однако, их доводы опровергли доказательства. Суд признал грязинцев виновными в совершении преступления по ч.1 и п. «в» ч.2 ст.127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья».