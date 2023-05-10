Под Липецком мошенник присвоил 18 тысяч друга с покупки ВАЗа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 18-летний парень обманул друга и продавца при покупке ВАЗ-21093. Юный житель Добринского района похитил 18 тысяч рублей, которые предназначались в счет оплаты за машину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, к 20-летнему владельцу авто обратились двое друзей. Осмотрев машину, они решили ее купить. Покупатель перевел деньги своему знакомому, сел в машину и уехал. Подозреваемый же сказал продавцу, что перевел сумму, а на самом деле оставил 18 тысяч себе. Так и не дождавшись платы, молодой человек обратился в полицию.

Правоохранители задержали предполагаемого преступника. На парня завели уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – до 2 лет тюрьмы.