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НовостиОбщество10 мая 2023 14:29

23 новых УАЗа и машины скорой помощи передали медикам в Липецкой области

На обновление автопарка больниц выделили 20 миллионов
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке ключи от новых автомобилей вручили работникам региональных больниц

В Липецке ключи от новых автомобилей вручили работникам региональных больниц

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту среду, 10 мая, медикам Липецкой области передали 23 новых санитарных УАЗа и машины скорой помощи. Ключи вручили главным врачам региональных больниц.

В транспорте предусмотрели откидные сидения, крепление для носилок и место для санитарных приборов, сообщает пресс-служба областного правительства. Также автомобили оборудовали световыми и звуковыми сигналами. Добавили диагностическую и лечебную аппаратуру, средства связи, климатические установки. Транспорт уже поставили на учет в ГИБДД.

С начала 2023 года автопарк больниц в области пополнился 56 новыми машинами. На покупку автомобилей выделили 20 миллионов рублей из федеральной и региональной казны.

Напомним, 11 мая в областном центре пройдет первый почтовый квест-маршрут, посвященный путешественнику и военному летчику Михаилу Водопьянову.