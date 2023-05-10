23 новых УАЗа и машины скорой помощи передали медикам в Липецкой области

В Липецке ключи от новых автомобилей вручили работникам региональных больниц Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту среду, 10 мая, медикам Липецкой области передали 23 новых санитарных УАЗа и машины скорой помощи. Ключи вручили главным врачам региональных больниц.

В транспорте предусмотрели откидные сидения, крепление для носилок и место для санитарных приборов, сообщает пресс-служба областного правительства. Также автомобили оборудовали световыми и звуковыми сигналами. Добавили диагностическую и лечебную аппаратуру, средства связи, климатические установки. Транспорт уже поставили на учет в ГИБДД.

С начала 2023 года автопарк больниц в области пополнился 56 новыми машинами. На покупку автомобилей выделили 20 миллионов рублей из федеральной и региональной казны.

Напомним, 11 мая в областном центре пройдет первый почтовый квест-маршрут, посвященный путешественнику и военному летчику Михаилу Водопьянову.