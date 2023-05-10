Велосипедисты собрали 20 кубометров мусора на субботнике в Студеновском карьере Липецка

В Липецке провели субботник «ВелоЛампа – 2023» Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

7 мая жители Липецка провели в Студеновском карьере субботник «ВелоЛампа – 2023». Наводить порядок помогали школьники. Всего велосипедисты собрали 20 кубометров мусора.

После уборки участники несколько часов выкладывали из камней лабиринт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Горожанам предлагают дополнить композицию – принести в карьер свой камень.

Велосипедисты создали лабиринт из камней Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Субботники здесь проходят каждую весну с 2015 года. Липчане захотели устроить в Студеновском карьере велотрассу и принялись за многолетнюю работу. Теперь территорию полностью очистили от мусора.

Напомним, в больницы Липецкой области передали 23 новых автомобиля. Медикам вручили ключи от УАЗов и машин скорой помощи.