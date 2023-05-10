Подрядчиков обязали сделать гарантийный ремонт дорог в Липецкой области до 15 июня

В Липецкой области должны отремонтировать дороги по гарантии до 15 июня Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области подрядчиков обязали по гарантии сделать ремонт дорог до 15 июня 2023 года. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. Специалисты должны устранить возникшие после работ недочеты.

– Есть претензии. Особенно, по дорогам, у которых пятилетний гарантийный срок, – отметил глава области на совещании. – Подрядчики не спешат переделывать. И это очень плохо.

Всего на ремонт выделили 6,5 миллиардов рублей в этом году. В регионе должны восстановить 260 километров трасс.

Напомним, в контракте с компанией прописывают гарантийные сроки. В это время подрядчик отвечает за качество дорожного ремонта после приемки. Если появляются ямы или другие недостатки, фирма обязана все починить.