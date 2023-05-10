За неисправные счетчики управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч в Липецке

В Липецке оштрафовали управляющую компанию домов на Неделина Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке жильцы домов №17 и №41 на улице Неделина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию. Сотрудники проверили работу организации и нашли нарушения. Суд оштрафовал УК на 125 тысяч по части 2 статье 14.1.3 КоАП.

Специалисты обнаружили неисправные счетчики. Как оказалось, управляющая компания не следила за состоянием общедомовых приборов учета тепловой энергии.

Напомним, в областном центре местные жители пожаловались на киоск с паленым алкоголем по улице Механизаторов. Правоохранители пришли с проверкой, но попасть внутрь оказалось непросто. Хозяйка торговой точки закрылась изнутри. Пришлось вызывать сотрудников МЧС. Полицейские изъяли 200 бутылок со спиртным. Также в павильоне нашли пластиковые бутылки с неизвестной жидкостью внутри.