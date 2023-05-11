22-летний водитель и пассажир пострадали в перевернувшемся «Форд» на трассе под Липецком

В Липецкой области «Форд» вылетел в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Этой ночью 11 мая в Липецкой области перевернулся «Форд». Авария произошла Чаплыгинском районе на трассе Липецк-Чаплыгин. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 22-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет. Пострадали автомобилист и его 22-летний пассажир.

Накануне 10 мая в Липецке на улице Космонавтов столкнулись «Дэу Нексия» и «Мерседес». Травмы получила 22-летняя пассажирка первой иномарки. Она в больнице.

В Хлевенском районе на трассе «Дон» 37-летний водитель «Шевроле» влетел в столб. От удара автомобиль вылетел в кювет. Мужчину с травмой госпитализировали.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 6 319 нарушений Правил дорожного движения. 10 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 65 не пристегнулись. Водители 6 041 раз превысили скорость.