Фотограф из Волгограда отсудил у липецкой Госжилинспекции 20 тысяч за снимок с сосульками Фото: Юлия КЛЮЕВА

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск от фирмы, защищающей авторские права, к Госжилинспекции региона. Согласно материалам дела, в 2022 году на официальном сайте ГЖИ разместили фото с сосульками на крыше. Снимок сделал в 2019 году фотограф из Волгограда. Исключительные права на него он передал организации. Фирма потребовала от Госжилинспекции выплатить компенсацию, но липчане этого не сделали.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, суд встал на сторону волгоградцев. ГЖИ Липецкой области должна выплатить 20 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, что подрядчиков обязали сделать гарантийный ремонт дорог в регионе до 15 июня. Подробности здесь.