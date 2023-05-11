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НовостиОбщество11 мая 2023 7:35

Фотограф из Волгограда отсудил у липецкой Госжилинспекции 20 тысяч за снимок с сосульками

Волгоградец обратился за помощью в фирму и они подали в суд, чтобы защитить авторские права
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фотограф из Волгограда отсудил у липецкой Госжилинспекции 20 тысяч за снимок с сосульками

Фотограф из Волгограда отсудил у липецкой Госжилинспекции 20 тысяч за снимок с сосульками

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск от фирмы, защищающей авторские права, к Госжилинспекции региона. Согласно материалам дела, в 2022 году на официальном сайте ГЖИ разместили фото с сосульками на крыше. Снимок сделал в 2019 году фотограф из Волгограда. Исключительные права на него он передал организации. Фирма потребовала от Госжилинспекции выплатить компенсацию, но липчане этого не сделали.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, суд встал на сторону волгоградцев. ГЖИ Липецкой области должна выплатить 20 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, что подрядчиков обязали сделать гарантийный ремонт дорог в регионе до 15 июня. Подробности здесь.