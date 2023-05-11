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НовостиПроисшествия11 мая 2023 9:15

Под Липецком 22-летняя девушка ранила ножом любовника за запрет идти в ночной клуб

Жительница Усманского района разозлилась, что в свой день рождения осталась дома
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком девушка ранила любовника, который запретил ей идти в клуб

Под Липецком девушка ранила любовника, который запретил ей идти в клуб

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 22-летнюю девушку, ранившую ножом любовника в свой день рождения. 6 марта сожители выпивали. Виновница торжества захотела продолжить веселье в ночном клубе, но парень отказал ей. Тогда она схватила кухонный нож и ударила им в область левой лопатки мужчины.

К счастью, серьезного ранения он не получил. Заключение медэкспертизы – нанесен легкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на эмоциональную девушку завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке за неисправные счетчики оштрафовали управляющую компанию. Организации придется выплатить 125 тысяч рублей. Подробности здесь.