Под Липецком 22-летняя девушка ранила ножом любовника за запрет идти в ночной клуб

Под Липецком девушка ранила любовника, который запретил ей идти в клуб Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 22-летнюю девушку, ранившую ножом любовника в свой день рождения. 6 марта сожители выпивали. Виновница торжества захотела продолжить веселье в ночном клубе, но парень отказал ей. Тогда она схватила кухонный нож и ударила им в область левой лопатки мужчины.

К счастью, серьезного ранения он не получил. Заключение медэкспертизы – нанесен легкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на эмоциональную девушку завели уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке за неисправные счетчики оштрафовали управляющую компанию. Организации придется выплатить 125 тысяч рублей. Подробности здесь.