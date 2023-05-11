Сбер запустил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок

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Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц. Клиенты банка могут купить коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.

Ипотека предоставляется на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.

Ставка по такой ипотеке на Домклик составляет от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Мы внимательно следим за трендами на рынке недвижимости и периодически трансформируем свои ипотечные продукты, стараясь делать их доступными как можно большему числу наших клиентов. Сбербанк готов поддержать своих клиентов в стремлении приобрести коммерческую недвижимость. Воспользоваться всеми сервисами при оформлении сделок с недвижимостью можно в отделении банка».

Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять имеющие подтверждённый доход заёмщики от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).

Коммерческая недвижимость для приобретения в такую ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России. Подробнее о требованиях к коммерческой недвижимости и об этой программе — на сайте Домклик.