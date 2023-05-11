Под Липецком 9 мая безработный украл у друга козу

У жителя Липецкой области 9 мая украли козу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области 9 мая у 50-летнего мужчины украли козу. Животное пропало с придворовой территории дома по улице Максима Горького в Чаплыгине. Хозяин обратился в полицию. Ущерб он оценил в 8 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили подозреваемого. Они задержали безработного 44-летнего местного жителя - знакомого владельца козы. Мужчина пояснил, что в тот день зашел к другу в гости, но того дома не было. Зато у ворот паслось парнокопытное животное. Злодей похитил козу, чтобы продать ее, но не успел.

Скотину вернули хозяину, а на вора завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.