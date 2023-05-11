ОРВИ заболели 4 523 человека за неделю в Липецкой области

За неделю в Липецкой области гриппом заразились шесть человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4 523 человека. Среди них пять пациентов подхватили грипп В и один – грипп А. Больше половины заразившихся – дети до 14 лет.

Основная масса пациентов приходится на областной центр. В больницы Липецка обратились 3 078 горожан. Врачи зарегистрировали пять случаев гриппа.

Заболеваемость в Липецкой области не превышает нормы, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Результаты анализов показали, что среди населения преобладают вирусы парагриппа – 44%, риновирусы – 18%, грипп и микст-инфекции – по 13%.

Медики предостерегают липчан от самолечения. При первых признаках простуды советуют обращаться в поликлиники, особенно пенсионерам, жителям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и маленьким детям.