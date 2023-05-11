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НовостиОбщество11 мая 2023 12:20

Липецкий театр Толстого выступит со спектаклем «Русский роман» на международном фестивале

Постановку покажут 9 июня в Сергиевом Посаде
Алина ПАЛАГИНА
Театр Толстого покажет спектакль на международном фестивале «У Троицы»

Театр Толстого покажет спектакль на международном фестивале «У Троицы»

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Со 2 по 10 июня в Сергиевом Посаде Московской области пройдет IX театральный международный фестиваль «У Троицы». В мероприятии поучаствуют и липецкие артисты. 9 июня Театр Толстого выступит со спектаклем «Русский роман».

В постановке переплетаются эпизоды романа «Анна Каренина», биография писателя Льва Толстого и воспоминания его супруги Софьи Андреевны. Спектакль уже получал награды «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль», сообщает пресс-служба регионального управления культуры и туризма.

Первый фестиваль «У Троицы» прошел в 2014. Каждый год артисты показывают постановки, которые отражают разные исторические периоды в России. За основу представлений берут идеи гуманизма и культурные ценности страны.