Небольшой дождь и тепло до +21 обещают в Липецкой области в пятницу 12 мая

В пятницу в Липецкой области ожидают потепление Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 12 мая, в Липецкой области ожидают переменную облачность и потепление. Ночью осадков не обещают, а вот днем пройдут небольшие дожди.

В темное время суток будет держаться плюсовая температура – от трех до восьми градусов. Днем на столбике термометра липчане увидят от 16 до 21 градуса выше нуля.

Барометры покажут давление в 750 миллиметров ртутного столба, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ветер – северной четверти. Ночью его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду, а днем – 7-12 м/с.

В субботу, 13 мая, синоптики обещают в Липецке сухую и ясную погоду. В дневное время воздух прогреется до +17+23 градусов. В областном центре ожидают слабый ветер.