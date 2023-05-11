На грант в 60,5 млн медколледж в Липецке купит робота, симулирующего роды

Липецкий медицинский колледж выиграл федеральный грант на 60,5 миллионов рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

Липецкий медицинский колледж выиграл грант в конкурсе «Профессионалитет» среди ссузов России. Победителю выделят 60,5 миллионов рублей из федерального бюджета и пять миллионов из регионального. Два миллиона направят участники образовательного кластера. На полученные деньги колледж купит современное оборудование для подготовки будущих врачей.

Средства потратят на робота, на котором студенты будут учиться принимать роды. Также приобретут тренажер «Макет автомобиля скорой медицинской помощи» и реалистичный симулятор взрослого пациента, на котором можно отрабатывать оказание помощи.

Всего в проект отправили заявки 192 учреждения среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба регионального управления образования и науки. На конкурс отобрали 77 ссузов.