Липецкие врачи проверяют на корь контактных пациентов, приезжающих из других регионов

Контактные пациенты находятся под наблюдением врачей Липецкой области Фото: Алина ПАЛАГИНА

На данный момент в Липецкой области не зафиксировали ни одного случая кори. Однако в регионах ситуация отличается. Поэтому врачи следят за контактными пациентами, которые приезжают из других областей. В основном, это студенты из московских вузов, сообщил vesti-lipetsk.ru главный эпидемиолог региона Андрей Филатов.

Медики проводят обследование для каждого контактного. После инкубационного периода у пациентов берут анализы на корь. Если в лаборатории подтверждается болезнь, человека отправляют в областную инфекционную больницу.

Эпидемиолог посоветовал липчанам регулярно делать прививки от кори. Стоит сходить в поликлинику и сдать тест на антитела. Если их нет, значит иммунитет уязвим перед опасной инфекцией. Бесплатно привиться можно в поликлинике по месту жительства.