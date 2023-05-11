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НовостиОбщество11 мая 2023 15:49

Липецкие врачи проверяют на корь контактных пациентов, приезжающих из других регионов

Врачи советуют липчанам сдать тест на антитела и сделать прививку
Алина ПАЛАГИНА
Контактные пациенты находятся под наблюдением врачей Липецкой области

Контактные пациенты находятся под наблюдением врачей Липецкой области

Фото: Алина ПАЛАГИНА

На данный момент в Липецкой области не зафиксировали ни одного случая кори. Однако в регионах ситуация отличается. Поэтому врачи следят за контактными пациентами, которые приезжают из других областей. В основном, это студенты из московских вузов, сообщил vesti-lipetsk.ru главный эпидемиолог региона Андрей Филатов.

Медики проводят обследование для каждого контактного. После инкубационного периода у пациентов берут анализы на корь. Если в лаборатории подтверждается болезнь, человека отправляют в областную инфекционную больницу.

Эпидемиолог посоветовал липчанам регулярно делать прививки от кори. Стоит сходить в поликлинику и сдать тест на антитела. Если их нет, значит иммунитет уязвим перед опасной инфекцией. Бесплатно привиться можно в поликлинике по месту жительства.