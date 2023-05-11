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НовостиОбщество11 мая 2023 16:46

Питьевую воду отключат на 18 улицах Липецка в пятницу 12 мая

Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера
Алина ПАЛАГИНА
12 мая без холодной воды останутся жители домов на 18 улицах Липецка

12 мая без холодной воды останутся жители домов на 18 улицах Липецка

Фото: архив "КП"

В пятницу, 12 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 18 улицах. Специалисты проведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители домов на улицах: Прудная, 2 и в частном секторе на Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, в переулке Узорный; «Липецктеплосети» и котельной «Липецкие узоры». Также подачу ресурса ограничат на Папина, 1а, 1б; Союзной, 3; Юных Натуралистов, 14 и в частном секторе на улицах Союзная, Перова, Урожайная, Биологическая и Мирная.

Цистерны с водой привезут на Прудную, 2 и Папина, 2в. Сотрудники водоканала предупреждают, что после включения вода может какое-то время сохранять мутность. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.