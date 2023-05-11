Питьевую воду отключат на 18 улицах Липецка в пятницу 12 мая

12 мая без холодной воды останутся жители домов на 18 улицах Липецка Фото: архив "КП"

В пятницу, 12 мая, в Липецке отключат питьевую воду на 18 улицах. Специалисты проведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера.

Без холодной воды останутся жители домов на улицах: Прудная, 2 и в частном секторе на Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, в переулке Узорный; «Липецктеплосети» и котельной «Липецкие узоры». Также подачу ресурса ограничат на Папина, 1а, 1б; Союзной, 3; Юных Натуралистов, 14 и в частном секторе на улицах Союзная, Перова, Урожайная, Биологическая и Мирная.

Цистерны с водой привезут на Прудную, 2 и Папина, 2в. Сотрудники водоканала предупреждают, что после включения вода может какое-то время сохранять мутность. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.