Электричество отключат на десяти улицах в Липецке в пятницу 12 мая

12 мая свет отключат на 10 улицах областного центра Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 12 мая, без света останутся десять улиц Липецка. Электричество выключат с девяти утра до четырех дня, сообщает пресс-служба мэрии. Специалисты будут ремонтировать электросети.

Лампы погаснуть в домах на улицах Адмирала Макарова, 23, 5; Прокатная, 1а, 1б, 2б, 3; Рязанская; Ферросплавная; Черняховского, дома 1 – 12; Московская, 2; в переулке Задонский и проездах Поперечный, 2, 4, 7а, 12; Товарный, 11; Универсальный, 2б, 4, 6, 12, 12б.

Узнать дополнительную информацию можно, позвонив по бесплатному номеру «Россети Центр»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Также в пятницу, 12 мая, перекроют холодную воду жителям домов на 18 улицах областного центра. С точными адресами и временем отключения можно ознакомиться по ссылке.