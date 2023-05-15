В Липецкой области ищут 21-летнюю девушку с полной потерей слуха из Ростова-на-Дону Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области может находиться пропавшая в Ростове-на-Дону 21-летняя девушка. Кузьмину (Сиротенко) Даниэлу Анатольевну ищут с 7 апреля. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», у ростовчанки полная потеря слуха. Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза серые.

Была одета: неизвестно.

Просьба ко всем, кто видел Даниэлу Кузьмину или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд «ЛизаАлерт» или «112» - номер вызова экстренных служб. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.