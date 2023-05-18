В Лебедяни покупательница украла забытый в магазине кошелек с 3000 рублей

В Липецкой области женщина стащила чужой кошелек в магазине Фото: Алина ПАЛАГИНА

12 мая в Липецкой области произошла кража в магазине. 46-летняя жительница Лебедяни зашла за продуктами. Покупательница набрала все необходимое и направилась к кассе. Она уже оплатила товары и принялась складывать вещи в сумку. Но вот беда – поспешила и забыла кошелек. Внутри лежали 3 000 рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер и поймали подозреваемую – 55-летнюю местную жительницу. Негодяйка стояла в очереди за потерпевшей. Заметив, что последняя оставила бумажник, она воспользовалась ситуацией. Вместо того, чтобы окликнуть женщину, воровка засунула кошелек в пакет со своими продуктами.

Жительнице Лебедяни грозит до двух лет колонии по части 1 статье 158 УК «Кража», сообщает пресс-служба регионального УМВД. На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.