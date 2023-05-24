Два человека погибли в утреннем пожаре в жилом доме в Лебедяни Липецкой области

Пожар в Лебедяни Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Два человека погибли в пожаре в Лебедяни Липецкой области. Трагедия произошла ранним утром 24 мая. На улице Гагарина вспыхнул жилой дом. Сигнал об этом поступил спасателям в 04.49.

Когда 3 пожарных расчета прибыли на место, дом полыхал. Пламя вырывалось изнутри здания. Горела крыша, а также гараж и сарай. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в 04.59 пожар локализовали. В 5.25 справились с огнем.

К сожалению, двух жильцов спасти не удалось. Они погибли. Общая площадь пожара составила 158 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, накануне 23 мая в регионе горели гараж, трактор и частный дом. Подробности здесь.