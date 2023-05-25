В Липецкой области на выплаты медикам выделят более 70 миллионов рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области направят дополнительные средства на поддержку медиков. В общей сложности - более 70 миллионов рублей.

Так, 30 миллионов пойдут на выплаты врачам дефицитных специальностей, которые впервые трудоустроятся в регионе. Еще 26 миллионов – на ежемесячные пособия медикам, помогающим больным с социально значимыми заболеваниями. Также 15,2 миллионов распределят между врачами дефицитных специальностей. Выплаты из этой суммы предназначены на строительство и покупку жилья.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, эти меры дают результаты, поэтому программы продолжают развивать и расширять. Кстати, в 2023 году планируется закупить медоборудование, мебель и автомобили скорой помощи. На это потратят 200 миллионов рублей. В модернизацию первичного звена здравоохранения вложат 87,5 миллионов.