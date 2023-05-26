В Липецке полицейские задержали 17-летнего подростка со свертком наркотиков

В Липецке задержали парня с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали 17-летнего подростка с наркотиками. Несовершеннолетний привлек внимание правоохранителей в Советском районе города. При общении он заметно нервничал, вел себя странно.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ходе досмотра у юноши из Долгоруковского района нашли сверток с белым веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон массой 0,99 грамм.

За аналогичные преступления стражи порядка задержали еще троих липчан в возрасте от 29 до 39 лет. У них изъяли 1,02 грамма синтетических наркотиков. Возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Наказание – до 3 и до 10 лет лишения свободы.