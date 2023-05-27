Более полутора тысяч жителей Липецка присоединились к велопараду 27 мая

27 мая в Липецке прошел велопарад Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В эту субботу, 27 мая, в Липецке прошел велопарад. Заезд провели в рамках Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух». Спортивное мероприятие призывает снизить выбросы от автомобилей. К соревнованию присоединились более полутора тысяч жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В заезде поучаствовали более 1,5 тысяч жителей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Открытие состоялось в десять утра у Дворца спорта «Звездный». Затем стартовали велосипедисты. Горожане преодолели маршрут в 6,5 километра, отметили в пресс-службе мэрии.

Велопарад провели в рамках акции "Выбираю Чистый воздух" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Акция продлится до 22 сентября. Липчане могут минимизировать поездки на бензиновом транспорте и выбрать альтернативные способы передвижения. Например, больше ходить пешком, ездить на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах.

Участникам нужно делиться пройденными километрами в социальных сетях с хештегом #выбираючистыйвоздух. Также необходимо указать свой город. По счетчику на сайте проекта определят город-победитель.