Питьевую воду отключат на четырех улицах в двух микрорайонах Липецка в воскресенье 28 мая

В Липецке отключат питьевую воду на четырех улицах 28 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 28 мая, в Липецке отключат питьевую воду в двух микрорайонах – в 15-ом и 19-ом. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут на четырех улицах областного центра с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов на проезде Строителей, 29; улицах Московская, 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 103; Полиграфическая, 4, 6, 8, 8а, 10, 12 и проезде Кувшинова, 1, 6. Воду привезут на Строителей, 29 и Московскую, 91.

Липчанам приносят извинения за предоставленные неудобства. Сотрудники водоканала предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. Чтобы узнать дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.