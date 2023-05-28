Липчане 14 раз поднимались на пьедестал почета на первенстве ЦФО по маунтинбайку

Фото из телеграм-канала Спорт48.

На территории Студеновского карьера и семейно-развлекательного комплекса «Hillpark» в Липецком районе состоялось первенство Центрального федерального округа по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». В соревнованиях приняли участие лучшие молодые велогонщики из Липецкой, Воронежской, Московской и Курской областей. По результатам соревнований в активе наших земляков оказалось 14 наград, из которых пять - золотые.

Лучший результат (два первых места) показала Елизавета Зевакина (15-16 лет). Она победила в дисциплинах «кросс-кантри» и «гонка в гору». Максим Ситников (13-14 лет) выиграл гонку в «кросс-кантри» и финишировал третьим в «гонке в гору». Два серебра в активе Алины Крючковой (15-16 лет). Владимир Заливин (17-18 лет) стал вторым в «гонке в гору» и третьим в «кросс-кантри».

В «кросс-кантри» победили Максим Семенихин и Валерия Федькина (оба - 17-18 лет), по бронзе завоевали Владислав Новиков и Екатерина Буркова (оба – 15-16 лет). В «гонке в гору» вторые места заняли Владимир Завальнюк (13-14 лет) и Семён Клишин (15-16 лет).