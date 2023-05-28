Жители 17 улиц Липецка останутся без воды 29 мая

Фото: Анна Гребенкина. Фото: из архива «КП»

Сезон отключений холодной воды продолжается. Из-за планового ремонта на сетях некоторые горожане временно останутся без ресурса. Как сообщили в администрации Липецка, в понедельник, 29 мая, краны пересохнут с 10 утра до восьми вечера по следующим адресам:

- улица Смургиса, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

- улица Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24;

- улица Водопьянова, 37, 39, 41;

- ЦТП ПАО Квадра (ул. Смургиса, 7).

- улица Дубовая, 3/2, 13а, 50, 180;

- улица Саратовская, вл.3, вл. 3/4;

- улица Моршанская, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;

- улица Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

- частный сектор: улицы Индустриальная, Зоологическая, Буденного, Сенная, Сырская, Смоленская, Речная, Пролетарская, Садовая, переулок Макаренко.

Подвоз воды по адресам: Смургиса, 7, Моршанская, 22, Индустриальная, 141, Макаренко, 18.

Справки по номерам: *6048, 236-048.