Трое пьяных товарищей украли стокилограммовую фигуру орла за 25 тысяч под Липецком

В селе Конь-Колодезь трое местных жителей украли садовую скульптуру птицы Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В селе Конь-Колодезь Липецкой области трое местных жителей украли стокилограммовую фигуру орла. Компания пьяных приятелей гуляла поздно ночью и заметила на чужом участке садовую скульптуру. Товарищи в возрасте от 25 до 42 лет решили забрать приглянувшуюся статую себе и отнести в дом одного из подозреваемых.

Утром 23-летний хозяин заметил пропажу и написал заявление в полицию. Фигура птицы стоила недешево – ее делали из архитектурного бетона за 25 тысяч рублей на заказ. Полицейские поймали воришек и вернули скульптуру владельцу.

Один из ценителей искусства уже имел судимость, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Теперь на мужчин завели уголовные дела по пункту «а» части 2 статье 158 УК «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Приятелям грозит до пяти лет колонии.