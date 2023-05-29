66-летний мужчина погиб в пожаре в селе Доброе Липецкой области

Под Липецком во время пожара погиб мужчина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером минувшего воскресенья, 28 мая, в селе Доброе Липецкой области произошел пожар. На улице Луговая вспыхнул кирпичный дом площадью в 48 квадратов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В диспетчерскую позвонили в 21:42. С огнем боролись два пожарных расчета и два добровольца. Погиб 66-летний мужчина. Пламя повредило мебель и внутреннюю отделку на площади в пять квадратных метров.

С огнем боролись два расчета МЧС и два добровольца Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в Липецке на улице Энергостроителей, 14 загорелась квартира в пятиэтажке. На место происшествия выехали четыре расчета МЧС и автолестница. Однако жильцам удалось потушить возгорание до приезда спасателей.

Утром субботы, 27 мая, пожар случился в одной из квартир дома №14\2 по улице Звездная в областном центре. С огнем также справились до прибытия машин МЧС.