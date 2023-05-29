Девятилетний ребенок пострадал в аварии с «Рено» и ВАЗом в Ельце Липецкой области

В Ельце в ДТП с ВАЗом пострадали два пассажира «Рено» Фото: Алина ПАЛАГИНА

Вечером минувшего воскресенья, 28 мая, в Ельце Липецкой области в ДТП пострадал ребенок. На улице Советская 49-летний водитель «Рено» столкнулся с ВАЗом-21099, за рулем которого сидел 20-летний парень. В результате аварии травмы получили девятилетний мальчик и еще один пассажир иномарки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 26 мая, в областном центре на улице Свиридова сбили школьника. 26-летний автомобилист на «Рено» наехал на девятилетнего мальчика. Ребенку вызвали скорую. Полицейские выясняют обстоятельства обоих аварий.

Напомним, также 28 мая на трассе Липецк – Данков столкнулись две иномарки. 52-летний водитель «Дэу» погиб на месте, 44-летнему автомобилисту «Шкоды» потребовалась медпомощь.