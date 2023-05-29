Под Липецком тренера уволили после случая со школьником, который едва не утонул в бассейне

Прокуратура Чаплыгинского района завершила проверку несчастного случая с мальчиком в бассейне Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Чаплыгинского района Липецкой области завершила проверку несчастного случая с 12-летним школьником. Напомним, инцидент произошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лазурный». Подросток едва не утонул в бассейне во время групповых занятий.

Другие ребята заметили, как их товарищ начал уходить под воду, и позвали на помощь. К счастью, школьника удалось откачать. Мальчика отвезли в реанимационное отделение детской областной больницы.

Правоохранители направили представление председателю комитета по образованию. Тренера уволили, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напомним, жителю Липецка удалось обжаловать штраф в 40 тысяч за отстрел голубей.