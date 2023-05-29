Алкоголь запретят продавать в Липецке в Международный день защиты детей 1 июня

Запрет на продажу алкоголя введут на Международный день защиты детей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 1 июня, в Липецке запретят продавать алкоголь. Ограничения введут из-за Международного дня защиты детей, сообщили в пресс-службе мэрии. Торговать спиртным будет нельзя в течение всего дня. Подобное правило также действует в День молодежи – 27 июня и День знаний – 1 сентября.

Напомним, 23 мая в школах Липецкой области прошли последние звонки для 17 тысяч ребят. В этот день тоже ограничивали продажу алкоголя. Подробности о празднике можно прочитать здесь.

Добавим, в этот понедельник, 29 мая, в Липецкой области стартовал Единый государственный экзамен по русскому языку. Предмет сдают 4 562 выпускника. Ученики смогут узнать баллы по предмету не позже 16 июня.