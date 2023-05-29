В Липецке экс-сотрудник колонии получил условное за взятки и передачу телефонов заключенным

В Липецке бывший сотрудник УФСИН брал взятки от осужденных
Фото: Алина ПАЛАГИНА
В Липецке осудили бывшего работника колонии. Двое заключенных заплатили экс-правоохранителю девять тысяч рублей за передачу телефонов, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Также сотрудник УФСИН должен был пронести беспроводные наушники и зарядки.
Сначала бывший работник исправительного учреждения отрицал вину, однако после представленных в суде доказательств передумал. В результате липчанин получил четыре года условно за мелкие взятки и превышение должностных полномочий.
Мужчину лишили специального звания, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Также ему запретили работать в правоохранительных органах.
Напомним, в Чаплыгине уволили тренера за несчастный случай с 12-летним мальчиком, который чуть не утонул в бассейне.