В Липецке экс-сотрудник колонии получил условное за взятки и передачу телефонов заключенным

В Липецке бывший сотрудник УФСИН брал взятки от осужденных Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке осудили бывшего работника колонии. Двое заключенных заплатили экс-правоохранителю девять тысяч рублей за передачу телефонов, сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Также сотрудник УФСИН должен был пронести беспроводные наушники и зарядки.

Сначала бывший работник исправительного учреждения отрицал вину, однако после представленных в суде доказательств передумал. В результате липчанин получил четыре года условно за мелкие взятки и превышение должностных полномочий.

Мужчину лишили специального звания, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Также ему запретили работать в правоохранительных органах.

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