Три тысячи спортсменов из 164 городов зарегистрировались на полумарафон в Липецке 4 июня

Пятый Липецкий полумарафон пройдет 4 июня Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В воскресенье, 4 июня, в Липецке состоится Пятый полумарафон. Регистрацию прошли три тысячи спортсменов из 164 городов России, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Для участников подготовят шесть дистанций – 500 метров, километр, 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кстати, забег проведет известный комментатор Дмитрий Губерниев.

На трассе поставят фудкорты и точки с водой. Главную площадку разместят на Зеленом острове – здесь атлеты будут стартовать и финишировать. Победителям вручат призы и медали. Каждому выдадут футболку. Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Напомним, 27 мая в областном центре провели велопарад в рамках акции «Выбираю Чистый воздух». В заезде поучаствовали более полутора тысяч липчан.