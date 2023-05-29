Бывшего прокурора Алексея Кащеева назначили и.о. руководителя ГЖИ Липецкой области

Исполняющим обязанности руководителя стал Алексей Кащеев Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области исполняющим обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции стал Алексей Кащеев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. До назначения мужчина работал прокурором.

Алексей Николаевич родился в 1978 году в Тербунском районе. В 2000 году получил диплом юриста в ВГУ. Правоохранитель занимал должности заместителя Данковского межрайонного прокурора, заместителя прокурора Правобережного района Липецка, прокурора Хлевенского района, Липецкого межрайонного природоохранного прокурора, а также прокурора Октябрьского и Советского районов областного центра.

На новом посту Алексей Кащеев будет следить за соблюдением жилищного законодательства. Напомним, ранее должность и.о. занимал Юрий Букреев, который теперь отвечает за работу региона в восстановлении Володарского района.