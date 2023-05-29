Восемь новых дорог в 2,8 километра построят в селе Капитанщино Липецкой области

В Добровском районе появятся восемь новых дорог Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В коттеджных поселках Отрадный и Добровские Лужайки в селе Капитанщино Липецкой области построят восемь новых дорог. Общая длина проездов составит более 2,8 километра.

Подрядчик уже приступил к работам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Асфальт положат на улицах Мирная, Звездная, Рябиновая, Виноградная и Липовая, Земляничная, Солнечная и Брусничная. На данный момент специалисты делают выемку грунта и песчаное основание.

Напомним, муниципальное предприятие «Липецкий пассажирский транспорт» планируют приватизировать. Балансовую стоимость компании оценили в полтора миллиарда рублей. Администрация города предложила превратить МУП в акционерное общество. Также в Прогнозный план приватизации на 2023 год хотят включить разрушенный «Профилакторий» Военного городка.