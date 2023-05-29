Котельные «Квадры» в Ельце, Грязях и двух районах передадут местным предприятиям 1 августа

В Липецкой области перенесли сроки передачи котельных Квадры на 1 августа Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области передачу 55 котельных «Квадры» передвинули на 1 августа. Информацию lipetsk.kp.ru подтвердили в пресс-службе «Липецкой генерации». Ранее сроки обозначали на конец мая. Новую дату согласовали с правительством региона.

Речь идет о пунктах теплоснабжения в Ельце, Грязях, Грязинском и Липецком районах. Котельные должны перейти к местным предприятиям – к началу августа муниципалитеты должны подготовить свои МУПы.

В свою очередь компания составила необходимую документацию и проверила состояние оборудования и сетей. Также специалисты сделали дорожные карты. Они помогут новому владельцу в переходный период – подготовиться к отопительному сезону и провести гидравлические испытания.