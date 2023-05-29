Свет отключат на девяти улицах Липецка, питьевую воду – на четырех во вторник 30 мая

Где в Липецке отключат питьевую воду и свет 30 мая Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 30 мая, в Липецке отключат свет на десяти улицах, а питьевую воду – на четырех. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба мэрии.

С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на переулках Витебский, 9 и Данковский; улицах Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина, 11, 12, 13, 3; Гагарина, 110, 110а, 112, 145; Ковалева, 121а, 121б; Космонавтов, 42/2; 37, 39/1, 39/5, 41, 41/1, 41/2, 51, 52; Звездная, 3/4, 7, 8, 8/2 и Филипченко.

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Холодную воду перекроют с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Краны пересохнут на Дубовой, 3/2, 13а, 50, 180; Саратовской, владения 3 и 3/4; Моршанской, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а/1, 4б, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а и Физкультурной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Машина с водой приедет на улицу Моршанская, 22. Уточнить информацию можно по телефонам: *6048, 236-048.