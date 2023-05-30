Стиральная машина загорелась в пятиэтажке на Коммунистической в Липецке

К пятиэтажному дому на Коммунистической приехали пять расчетов МЧС и автолестница Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший понедельник, 29 мая, в Липецке на улице Коммунистическая загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме. Вспыхнула стиральная машина. В диспетчерскую позвонили в 12:38. На место происшествия отправили пять расчетов МЧС и автолестницу. Однако жильцы успели потушить технику до приезда пожарных.

Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Пламя повредило машинку на площади в квадратный метр.

Ночью этого вторника, 30 мая, спасателям пришлось тушить металлический мусорный контейнер на улице Задонская в Ельце. На вызов прибыл один расчет МЧС. Мусор сгорел на пяти квадратах.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в пожаре в селе Доброе погиб 66-летний мужчина.