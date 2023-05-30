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НовостиОбщество30 мая 2023 8:56

Подрядчик строит новые опоры для 50-метрового моста в селе Боринское Липецкой области

Переправу полностью разобрали в апреле
Алина ПАЛАГИНА
Переправу в селе Боринское построят заново к концу 2023 года

Переправу в селе Боринское построят заново к концу 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В селе Боринское Липецкой области продолжают ремонтировать 50-метровый мост через реку Белоколодец. Подрядчик приступил к строительству новых береговых опор. Сваи уже подготовили.

Затем специалисты установят железобетонные балки в 15 метров для трех пролетов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Останется уложить мостовое полотно.

Размер переправы оставят прежним, но увеличат грузоподъемность. Напомним, мост полностью разобрали в апреле. Всего на ремонт потратят 115 миллионов рублей. Работу обещают сдать в конце текущего года.

Добавим также, что из-за обновления переправы в селе изменили схему движения автобусов с 10 апреля. Подробности по ссылке.