Отец выплатил сыну алименты в 250 тысяч из-за страха потерять водительские права в Липецке

Отец задолжал сыну 250 тысяч рублей по алиментам Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке отец задолжал сыну 250 тысяч по алиментам. Приставы начали исполнительное производство, о чем сообщили беззаботному горожанину. Однако липчанин никак не отреагировал – долг продолжал расти.

Специалисты пригласили беспечного отца на прием и объяснили последствия такого поведения, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Судебный пристав предупредил мужчину, что ему грозит административное наказание по статье 5.35.1 КоАП «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Также у жителя Липецка собирались временно забрать водительское удостоверение. Перспектива остаться без автомобиля не устроила горожанина. Из-за страха потерять права отец сразу же выплатил полную сумму задолженности.