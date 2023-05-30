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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:50

Рецидивист пригласил подругу домой на застолье и ограбил на 9,5 тысяч в Липецке

Мужчине грозит до семи лет колонии
Алина ПАЛАГИНА
Пьяный мужчина силой отобрал сумку у знакомой и похитил деньги

Пьяный мужчина силой отобрал сумку у знакомой и похитил деньги

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Инцидент произошел в Липецке 22 мая. 43-летний рецидивист пригласил в гости подругу и ограбил на 9,5 тысяч рублей. Знакомые начали ссориться во время застолья.

Пьяный горожанин силой отобрал у 40-летней приятельницы сумку и вытащил оттуда семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. Продолжая угрозы, мужчина схватил телефон липчанки и через банковское приложение перевел себе на карту еще 2 500 рублей.

26 мая жительница областного центра написала заявление в полицию. Правоохранители поймали подозреваемого. Кстати, липчанин уже отбывал наказание за грабеж. Теперь рецидивисту снова грозит до семи лет колонии по части 2 статье 161 УК «Грабеж».