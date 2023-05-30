За четыре года Сбер выдал на получение образования жителям Черноземья свыше 230 миллионов рублей

Лидер по объему выданных средств – Воронежская область – здесь оформили кредитов на общую сумму порядка 10 млн рублей. За четыре года действия госпрограммы Центрально-Черноземный банк профинансировал образование своих клиентов на сумму более 230 млн рублей.

Для максимально удобного доступа к получению образовательного кредита с господдержкой по ставке 3% годовых оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

- Образовательный кредит помогает студентам выбрать тот вуз, в котором они действительно хотят учиться. При этом, благодаря гибким условиям программы, выплаты можно распределять на долгое время и оплачивать их постепенно. Кроме того, образовательный кредит позволяет начать обучение до получения доходов. В дальнейшем выплатить основной долг студент может после окончания вуза, оформившись на работу по специальности.

Кредит на образование с господдержкой можно взять на оплату учёбы в российском вузе, который имеет действующую лицензию и аккредитацию РФ.

После оформления образовательного кредита с господдержкой банк сначала зачисляет сумму на счет студента, а после этого - на счет вуза. Снять и потратить эти средства нельзя.