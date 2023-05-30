Движение перекроют из-за Полумарафона на нескольких улицах Липецка 3 и 4 июня

Во время Липецкого Полумарафона движение ограничат в центре Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 4 июня, на Зеленом острове состоится V Липецкий Полумарафон. Из-за спортивного мероприятия движение в областном центре перекроют, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты закроют проезд 3 июня с 21:00. Машины не будут пропускать по объездной дороге первого мостового перехода – от улицы Карла Маркса, 31 до Маяковского. Также водители не смогут проехать по дороге между домами №27 и №30 по улице Карла Маркса. Ограничения на этом участке продлятся до 16:30 4 июня.

Карта с перекрытием движения Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также 4 июня с 5:30 до 13:00 запретят движение автомобилей от объездной дороги первого мостового перехода до улицы Неделина. Липчане не смогут передвигаться на транспорте от улицы 50 лет НЛМК до Неделина. Также проезд перекроют от 50 лет НЛМК, 31 «А» до Механизаторов.

Ограничение не затронет машины экстренных служб.