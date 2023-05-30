Питьевую воду отключат на 18 улицах Липецка в среду 31 мая

31 мая в Липецке отключат холодную воду на 18 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 31 мая, в Липецке отключат питьевую вод на 18 улицах. Специалисты будут ремонтировать трубопроводы, сообщает пресс-служба «РВК-Липецк». Краны пересохнут с 10:00 до 20:00.

Без холодной воды останутся жители домов на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10, 10б, 12, 12а, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 11, 11/1, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 18а, 18б; Крылова, 63, 63а; Папина, 1а, 1б, 2, 2в, 2б, 4а, 4б, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11а; проспект Победы, 20, 22, 22а и в частном секторе на Доватора, Крылова, Биологической, Урожайной, Мирной, Союзной и Центральном тепловом пункте АО «Квадра». Машина с водой приедет на Юных Натуралистов, 12а и Папина, 4.

Подачу ресурса ограничат на Пестеля, 34, 36; Авиационной, 36, 38; Титова, 13а и в частном секторе на Бескрайней, Авиационной, Пестеля, переулках Макаренко и Рылеева. Воду привезут к Пестеля, 36 и Титова, 13а.

Также воду перекроют по улицам Смургиса, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 24; Водопьянова, 37, 39, 41 – верхние этажи и в ЦТП АО «Квадра». Цистерны с водой доставят на Смургиса, 7.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам *6048, 236-048.