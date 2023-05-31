У крупного застройщика открылся новый офис продаж в Липецке

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Помещение площадью 100 квадратных метров открылось по адресу Липецк, ул. И.В. Свиридова, 14. В нем предусмотрели большой холл с зонами ожидания и отдыха для посетителей, детскую зону и кофе-поинт. В отдельном пространстве создан шоурум,

в котором представлены образцы материалов различных видов отделки строящихся квартир компании.

– Все элементы были разработаны в едином стиле и интегрированы в интерьер: ярусный диван для посетителей, рабочее пространство для специалистов по продажам и отдела регистрации и оформления документов. Логотип ОДСК мы решили сделать ярким фоном из оргстекла с печатью и натурального мха. Вместе с командой нам удалось создать яркий, стильный и гармоничный интерьер! – рассказала Ольга Спиридонова, руководитель службы управления продаж новостроек ГК ОДСК.

Офис получился многофункциональным, мобильным и при необходимости изменяемым пространством. Навесные консоли (ламели) расставили акценты в интерьере, произведено зонирование, а все помещения оснащены дополнительным светом с учетом изменения угла рассеивания лучей. Все – для комфорта и удобства гостей и будущих клиентов ГК ОДСК.

Новый офис ГК ОДСК в Липецке ждет гостей по адресу ул. И.В. Свиридова, 14

С понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00

В субботу с 9:00 до 17:00 (воскресенье – выходной)

Подробности по телефону +7 (4742) 56-14-51

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