Фасады 33 многоэтажек капитально отремонтируют в Липецке в 2023 году

В половине многоэтажек специалисты приступили к работам Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В 2023 году в Липецке капитально отремонтируют фасады 33 домов. Всего в регионе улучшат внешний вид 53 многоэтажек. На данный момент подрядчики обновляют около половины зданий.

Специалисты восстановят наружные стены и балконные плиты, сообщили в пресс-службе администрации города. Также рабочие закроют трещины, отремонтируют цоколь и входные группы, поменяют окна в подъездах.

Напомним, на следующей неделе в Липецкую область доставят 46 новых экологичных автобусов. Ключи от общественного транспорта должен передать министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. В прошлом году на деньги областной казны регион уже приобрел 25 газомоторных автобусов.