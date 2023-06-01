Студентов и преподавателей ЛГТУ эвакуировали из-за угрозы минирования

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО "ЛГТУ" Фото: с сайта

В этот четверг, 1 июня, в ЛГТУ вновь эвакуировали студентов и преподавателей. Вуз очередной раз получил письмо с угрозой минирования. Об этом сообщили в официальной группе профкома университета.

– Уважаемые студенты, есть угроза минирования, – написали в социальных сетях. – Срочно покиньте здание университета!

Добавим, в случае происшествия сразу набирайте с мобильного или стационарного телефона бесплатный номер «112». Диспетчеры принимают вызовы круглосуточно.

Также напомним, что в апреле спецслужбы приезжали в вуз четырежды – 25, 26, 27 и 28 апреля. К счастью, каждый раз информация оказывалась ложной. После этого студентов перевели на дистанционное обучение до 12 мая.

Однако угрозы не прекратились. В прошлом месяце липецкий технический университет эвакуировали три раза. Сообщения поступали 17, 22 и 23 мая.