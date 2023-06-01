Три машины сгорели за сутки в Липецкой области

На трассе под Липецком вспыхнул ВАЗ-2115 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

За сутки в Липецкой области сгорели три машины. Днем минувшей среды, 31 мая, в Добровском районе на трассе Липецк-Чаплыгин вспыхнул ВАЗ-2115.

На место происшествия выехал один пожарный расчет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Огонь уничтожил узлы и агрегаты авто на площади в четыре квадратных метра.

На станции Бабарыкино пожарные тушили сарай и "ЛУАЗ" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Вечером пожар произошел в Становлянском районе на станции Бабарыкино. На улице Железнодорожная загорелась кирпичная постройка площадью в 48 квадратов. Затем пламя перекинулось на «ЛУАЗ». К месту ЧП прибыли два расчета МЧС. Сарай и автомобиль сгорели полностью.

Ночью этого четверга, 1 июня, две пожарных машины тушили полыхающую «Хонду Цивик» на улице Октябрьская в Ельце. В иномарке сгорел моторный отсек.