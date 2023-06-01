К началу купального сезона в Липецке открыли только Сокольский пляж 1 июня

В Липецке разрешили купаться только на Сокольском пляже Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 1 июня, в Липецке открыли купальный сезон. Однако вода соответствует санитарным нормам в одном месте из трех, сообщили в пресс-службе мэрии. Эксперты взяли пробы на Центральном пляже, ЛТЗ и в районе Сокола. Обновленную зону отдыха на НЛМК пока не проверяли. В итоге жителям областного центра разрешили плавать только на Сокольском пляже.

В остальных местах липчане смогут проводить время исключительно на берегу. Для горожан подготовили территории – отремонтировали скамейки, поставили туалеты, урны и питьевые фонтанчики, убрали мусор.

Пляжи будут работать с девяти утра до семи вечера. Безопасность обеспечат медики и спасатели.